〈北部〉收藏3千隻泰迪熊 竹縣小熊博物館開幕

2018-09-28

〔記者黃美珠／關西報導〕歷時一年兩個月打造的新竹縣「小熊博物館」昨天剪綵開幕，為浪漫台三線添增新亮點！館內收藏近三千個各式大、小泰迪熊，最小的不到兩公分高，最大達三公尺半，另收藏拍賣價至少美金三、四百萬元的全球一號米奇熊及鐵達尼紀念熊。

新竹縣長邱鏡淳說，「小熊博物館」未成立前，過去是棟大違建，被中央列管，他一直努力尋求解決，二○一三年花了兩千萬元完成各方面的改善後終於取得使用執照，去年七月以OT方式委外規劃成「小熊博物館」，一旁的鐵馬驛站昨天也同步揭牌。

全球限量米奇熊、鐵達尼紀念熊

館內一樓大廳以地球村概念打造，有世界各國小熊的主題展示，也有客家三合院和花布熊亮相；二樓區設計了三D泰迪與遊客互動；袖珍小熊區則除有號稱全世界最小、身高只有一公分多的袖珍小熊賣萌，裡面呈現的格列佛遊記，也把格列佛和小人國小人們都變身成為熊熊一族。

此外，迪士尼求之不可得的「達菲熊」原型熊～米奇熊，在這裡也看得到。米奇熊全世界限量廿五件，小熊博物館收藏的是全球一號，目前拍賣會行情上看至少兩百五十萬到三百萬美金。

紀念鐵達尼號沉船悲劇、哭紅雙眼的黑色紀念熊也有陳列，佳士得拍賣價，據說高達四百多萬美金。

鎮館大泰迪 達350公分高

還有高達三百五十公分的鎮館大泰迪以及位於地下室的「名人熊」，包括貓王熊、愛因斯坦熊，亂世佳人的費雯麗熊、羅馬假期奧黛莉赫本熊、性感瑪麗蓮夢露熊，吸引人潮搶拍。

參觀「小熊博物館」須付費，成人每人兩百八十元，三到十二歲孩童每人一百八十元，三歲或九十公分以下幼童免費，但須有購票者陪同；設籍關西鎮者，憑身分證半價。