〈北部〉舊山線拚亮點 改善勝興街區

2018-09-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣利用三義台鐵舊山線，打造鐵道自行車，引發遊客搭乘熱潮；苗栗縣政府再向交通部觀光局爭取二千萬元經費，辦理「舊山線跨域亮點計畫︱勝興街區特色景觀工程」，改善包括勝興車站周邊廁所改善、遊客服務中心、遮雨棚架、廣場等設施，提升舊山線沿線服務品質，預計明年二月前完工。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，縣府打造舊山線觀光新亮點，規劃設計全台首創的舊山線鐵道自行車，已於八月九日啟動試營運售票，消費者反應熱絡，旅行社團客搭乘時間預計要到十月中旬後才有空位，散客則要到十一月中旬後才買的到票。

林彥甫說，但勝興車站旁既有的「舊山線旅遊服務中心」，因部分建築結構毀損有安全使用上的疑慮，基於保障遊客安全，藉此工程將進行建築屋頂及外觀修繕，並配合鐵道自行車往後的取票服務、旅遊資訊諮詢服務等需求，作為「勝興遊客服務中心」及「舊山線鐵道自行車勝興站」多功能使用。

工程另包括周邊廣場休憩設施與燈光營造、新建公共廁所，強化地區文化觀光意象及提供遊客更完善旅遊休憩環境。

勝興車站建築主體為縣定古蹟，老站長宿舍及三號官舍皆為重要之文化資產，遊客到此體驗舊山線鐵道文化及山城客庄之美，為苗栗三義重要之觀光遊憩據點之一，鐵道自行車試營運後，假日遊客如織。