〈北部〉整建百年新竹公園 麗池園林明迎賓

2018-09-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府耗資近六億元整建百年新竹公園，其中麗池園林已完工，明天（廿九日）開放，行政院長賴清德將受邀見證並出席玻璃設計藝術節開幕典禮。

跨域亮點計畫 賴清德受邀見證

市府城市行銷處長顏章聖，昨天在市議會專案報告「新竹公園再生跨域亮點計畫工程」說，此項工程採分區、分期施工，其中外環人行步道二月已開放，圓形廣場與風Live House三月開放，麗池園林與東大路入口景觀階梯廣場明天開放，孔廟旁的兒童成長探索園區明年四月開放、動物園預計明年下半年開放。

顏章聖說，市府投入近六億元經費整建新竹公園，其中四億元獲中央補助，繼一．八公里外環步道完工之後，麗池園林明天啟用，是觀光局跨域亮點補助各縣市計畫中進度最快的。

打造瀑布流水 百年老茄苳露臉

顏章聖說，麗池園林除保有水岸景致，並拆除使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，更讓原本隱藏在公園陰暗角落的百年老茄苳樹重現。

顏章聖說，麗池過去採用生冷的混凝土護岸，現改設置石籠與種植多種複層植物，增加水岸景觀變化，並設計水循環系統，多處噴泉的曝氣口增加溶氧量與水的流動，提高淨化作用，水質、味道與綠藻增生情況都獲改善。

此外，打除五．五公尺高的阻隔牆面，百年大道四十八階的大階梯廣場，成為新竹公園新入口意象，弧形牆展現新竹風意象。

顏章聖表示，今年冬天市府會進行櫻花移植，明年二、三月櫻花盛開，將可欣賞到櫻花大道美景。