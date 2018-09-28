〈北部〉樹仁一街打通 紓解桃園後站交通

2018-09-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區樹仁一街從延平路到樹林四街路段全長一三○公尺，其中有四十公尺道路未打通，成為地方交通瓶頸，市議員黃景熙爭取列入「開瓶計畫」，市府完成土地取得作業後，於今年八月初動工，昨天舉行完工通車儀式；市長鄭文燦表示，樹仁一街打通工程是桃園區第六個完工的瓶頸道路打通工程，通車後可紓解桃園後站地區交通壅塞情況。

鄭文燦說，桃園區至今已經完成益壽七街、中埔一街八十八巷、民富三街、瑞慶路、永順街九十九巷及樹仁一街等六項瓶頸道路打通工程，可有效打通交通任督二脈，另推動桃園區延平路延伸至八德區和平路道路新闢工程，完工後延平路將成為進入桃園區的主要道路。

拓寬為8公尺兩線道

鄭文燦指出，市府持續推動桃園後站大樹林地區的各項建設，包括增設三個滯洪池組成大樹林埤塘生態公園，並配合桃林鐵路雨水下水道工程的分流系統，讓大樹林地區未來不再有淹水問題；也透過桃園鐵路地下化、捷運綠線、延平路延伸至和平路道路新闢工程等建設，讓大樹林地區交通四通八達，未來也會利用台銀土地規劃綜合開發案，設置大型商場、停車場等重要設施。

黃景熙表示，樹仁一街只有四公尺寬，中間還有四十公尺瓶頸路段未打通，如今樹仁一街拓寬為八公尺兩線道路，可串連起延平路及樹林四街，而配合桃園區延平路打通，將來延平路也可直接銜接國道二號大湳交流道，使得大樹林地區交通更加方便。