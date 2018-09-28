〈中部〉聯展迎花博 四館「花」現珍藏

2018-09-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕錯過會後悔！包括故宮、奇美、東京富士、國美館等國內外大咖級美術館，十月起齊聚台中辦聯展，展出包括故宮收藏的北宋汝窯、奇美鎮館之寶法國畫家寇特少女畫等精品，規模是中部難得一見的跨館且跨國性聯合大展，讓民眾一次盡覽東西方藝術精品。

台中花博十一月將登場，致力近、現代至當代台灣美術收藏、研究的國美館，特地力邀包括典藏華夏文物精粹聞名國際的故宮、收藏豐富西洋美術及文物的奇美博物館，以及收藏涵蓋日本美術、西洋美術、攝影藝術等三大領域著稱的東京富士美術館共襄盛舉，規劃「花卉」展題，各推出代表作品參展，從十一世紀跨越迄今共一六八件作品，展現台灣、華夏、日本與西洋等四種不同文化的美學。

四館重量級展品廿七日下午在國美館開箱搶先亮相，包括故宮收藏距今已九百餘年歷史的北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」，另有距今三百餘年歷史、首度外展的清乾隆御筆詩經圖「桃夭」篇等。

東京富士美術館則先推出江戶時代浮世繪知名畫家歌川豐國的五聯幅作品「新吉原櫻景」；奇美博物館則推出鎮館之寶之一的法國十九世紀學院畫家寇特畫作「黛妮希雅」等；國美館則有包括獲選文化部國寶的林玉山知名作品「蓮池」等搶先亮相。

國美館指出，四館聯展自十月六日展至明年二月十日，免費開放參觀。