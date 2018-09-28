〈中部〉《台中》花博卡優惠不公平？市府︰憑票根也有

2018-09-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕麥當勞昨宣布祭出花博專屬優惠，國民黨市長參選人盧秀燕團隊質疑，未申請花博卡就無法享受優惠，市民差別待遇不公；市府回應，憑花博票根也能享有優惠，盧秀燕蓄意將二千八百家民間業者參與花博的熱情政治化，令人遺憾。

台中花博特約商店涵蓋食衣住行育樂各領域，麥當勞昨與市府召開記者會，宣布民眾持花博卡或是花博票券消費，可享有「特選那堤買一送一」優惠。盧秀燕團隊表示，多項優惠皆須搭配花博卡，變相排除沒有申請花博卡的市民，對納稅公民不公平。

盧秀燕陣營質疑 差別待遇

盧團隊又說，台中花博特別做花博卡，浪費公帑，又讓市民有個資疑慮，這不僅是一種差別待遇，更是無形的壓迫，衍生更多的不公平，應該如台北花博一般持票根享受優惠，別再為難大多數沒有申請花博卡的市民。

市府︰市場機制 創造雙贏

經發局長呂曜志回應，目前市府與店家洽談優惠，也須考慮到市場機制，讓店家、市民雙贏，若市民僅用身分證就享有優惠，這和直接降價無異，不僅店家的接受度不高，反使市場陷入削價競爭，不利經濟正向發展，雙贏恐成雙輸。

交通局長王義川也認為，花博卡市民優惠效應已經浮現，目前市民到區公所臨櫃辦理的件數每天約四千五百人，且申請人數持續上升，目前已申請張數超過一三五萬張，市民都很期待花博。

他強調，民間業者也很期待台中的花博喜事，盧團隊為了選舉刻意抹煞二千八百家民間業者參與花博的熱情，並將其政治化，令人感到遺憾與痛心。

盧秀燕昨在后里與市議員陳本添舉辦聯合問政說明會，立委洪慈庸父母洪吉端、胡素真也跟長青學苑學員到場，經主持人介紹，盧秀燕致詞後，趨前握手致意，雙方互動良好，意外成了說明會的焦點。

洪吉端說，以為是體育會活動，跟著大家來參加，不知盧會出現。胡素真表示，他們都是長青學苑的會員，到場後也想知道盧、陳對后里區有什麼政見，現場卻聽不到盧有什麼具體的政見，但他們的出席被拿來作文章，覺得有點錯愕跟失望。