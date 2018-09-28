〈中部〉《首期完工》台中之心 串連7園道7公園

2018-09-28

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推動「台中之心」計畫，串連全市七條園道及七處公園，改善既有人行、自行車道環境，形成市中心綠色道路。廿七日舉行第一期工程完工典禮，市長林佳龍表示，「台中之心」計畫把「珍珠」串成「項鍊」，提供更豐富的自行車遊憩路線。

人車分流 建置單車專用道

「台中之心」計畫全長十七．二公里，第一期工程起自科博館，經由草悟道至國美館、美術園道及崇倫園道，最後串接興大園道，施工範圍長三．五公里，以人車分流的原則建置自行車專用道，並串連斷點、改善園道。

林佳龍表示，七條園道及七處公園就像是「珍珠」，而「台中之心」計畫把「珍珠」串成「項鍊」，全線完工後，不管是步行或騎自行車，都可暢行無阻，成為台中規模最大的自行車道，外地民眾到台中，在台中火車站租iBike，就能沿著「台中之心」暢遊市區，並深入體驗巷弄文化及美食，工程將發揮乘數效應。

市議員江肇國指出，第一期工程除了打造舒適的自行車與人行空間外，更重要的是串連起西區幾個觀光熱點，提供觀光客便利順暢的旅遊動線，未來人潮與商機可從科博館、草悟道、審計新村延伸至國美館、美術園道等處，把個別景點串為帶狀，替園道周邊帶來更高的觀光效益。

第三期工程 盼串連「五川」流域

另外，建設局表示，第二期工程包括忠明園道、育德園道正在施工，預計明年三月完工，興進園道及東光路廊道也已發包規劃中。

未來更將評估進行第三期工程，希望能串連市區「五川」流域，包括綠川、柳川、旱溪等，打造台中文化城中城的綠色廊道。