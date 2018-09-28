〈中部〉大師彩繪題字 南投縣酒限量上市

2018-09-28

〔記者佟振國／南投報導〕為推廣南投縣各地產業特色，縣府與台灣菸酒公司埔里酒廠合作，以最頂級的廿年精釀陳紹作為「南投縣酒」，並請來書畫大師李轂摩為瓶身彩繪題字，歷經近一年多次修正定案，首批限量一千五百瓶昨正式發表，縣長林明溱親自為縣酒宣傳，強調好酒透過書畫加持更添藝術價值，慢半拍就買不到！

禮盒1500元 還附古式酒杯

這場「南投縣酒」發表會，昨由縣長林明溱、日月潭風景區管理處長洪維新、埔里酒廠廠長連學庸共持木槌，進行開甕儀式，林明溱表示，縣酒禮盒除了紹興佳釀，還附二個古式酒杯，售價一千五百元，酒廠另加碼送一組「紹興飄香」對酒，「南投縣酒」最特別是的，酒瓶有書畫大師李轂摩的創作，也是一件藝術品，具有文化藝術價值，未來將做為縣府餽贈國內外重要貴賓的禮物，民眾也能買來自用收藏。

20年陳紹歷經921、火災

埔里酒廠建於日治時期，已有一○一年歷史，以生產紹興酒、清酒聞名，日治時期的天皇御用貢酒「萬壽酒」，到終戰後國民政府國宴指定用酒「介壽紹興酒」，都是該酒廠生產，民眾一看到紹興酒就想到埔里酒廠，但九二一大地震及隔年大火重創埔里酒廠，當時員工冒死搶救前幾年生產裝甕的紹興酒，熟成恰好滿廿年，「南投縣酒」即是來自這批頂級佳釀。