〈中部〉等逾半世紀 彰市7-39道路10月3日通車

2018-09-28

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市區的都市計畫「7-39」道路，在五十多年前已規劃打通，但因其位於市中心商業區，徵收費用相當高，每坪要價三十萬元，在經費籌措困難下，遲遲未能處理，而彰化市公所經多方努力下，終於在日前完成徵收並已動工興建，預定在十月三日通車。

107公尺 徵收就要三千萬

彰化市長邱建富指出，都市計畫「7-39」道路雖然僅有一○七公尺長，卻歷經半世紀才開闢完成，其主因是這塊用地座落在市中心精華商業區內，光光徵收經費就要三千多萬元，而彰化市公所年度總預算只有十二億元，其中人事預算佔了大多數，根本難以支付，所幸在多方努力下，彰化市民代表會全力支持，才在前年爭取到足夠的預算，展開徵收工作，並編列興建。

可疏解火車站一帶車流

當地光復里里長賴民宗表示，計劃道路打通民生路，讓彰化火車站一帶的車流可以疏解，更讓彰化市行政核心區能連成一片，未來民眾可將車輛停放在第一公有停車場，再到彰化市區逛街、吃肉圓，都將更為方便，因此，在計劃道路通車之後，將對市區的交通帶來更多便利。

邱建富也說，此一道路開通後，不僅有效活化都市土地，提供市民更多活動空間，除此之外，該計畫道路為長安街的延伸道路，納入民生路至光復路的道路側溝改善，提升周邊的排水功能。

而在都市計畫「7-39」道路開闢之後，附近有約四百多坪的國民黨舊有宿舍用地，雖早已完成徵收程序，目前卻仍遭人佔用，彰化市公所也對佔用人提起訴訟，要求拆屋還地。市公所表示，希望訴訟早日定讞，得以拆除老舊的閒置宿舍，興建廣場與停車場設施。