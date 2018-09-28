〈中部〉議員關注映月橋 嘉市工務處長被請出議場

2018-09-28

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市甫於中秋節前夕完工啟用的「彌陀映月橋」，昨成為議會臨時會市政討論焦點，議員張秀華、王美惠質疑市府趕工及急著啟用，致周邊沒有指示標誌，如何吸引遊客？議員黃秋澤、吳上明等人也關心映月橋周邊市有地上近千座墳墓遷移後續情況等，工務處長李建賢成了「爐主」，還一度被議員張榮藏在質詢時間內請出議場。

張榮藏認為，映月橋非屬重要急迫性公共設施，亦非需要立即決標施工急迫性，工務處辦理本案逕予決標，經嘉市審計室審議後認為不妥；張更質疑李自恃為「市長涂醒哲眼前紅人、得寵」，日前他請李擇期一起會勘農路，李在電話中表示要再看看行程，結果一直沒回電，根本是藐視議會，因此將李請出議場。

李建賢︰採購程序合法 不會爭寵

李建賢會後受訪說，本案經市府政風處檢驗，依採購法等規範辦理，因預算已取得，不用保留決標，發包採購作業程序皆合法，尊重議員監督市政，但「我的人格不能被汙衊」，自己盡力把份內事情做好，涂市長有為他打氣，但他不會去爭寵；日前張議員與工務處同仁會勘農路時，他未到場，他也未答應擇期再會勘，因此事後沒回電話給張，昨在備詢台，張沒有機會讓他說明，就被請出議場。

李建賢針對多位議員質詢議題回應說，因工程進度超前，包商提早六十餘天完工，並非趕工；地標景觀牆於啟用當日開放合影，但因仍屬工區，目前已圍籬禁止入內；周邊指示標誌最快一週完成，二期「綠映水漾」景觀廣場工程預計明年七月完工。

民政處長吳芯榆說，映月橋周邊市有地上有九百七十八座墳墓，民眾自行遷葬的有主墳墓十八座，無主墳墓起掘遷葬時，發現有五百零二座為空墳，其餘起掘後暫遷至市立無主納骨堂，待其後人認領。