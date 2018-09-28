〈中部〉師生攜手傳愛 捐獎金助全班畢旅

2018-09-28

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕「這對偏鄉師生好樣的！」嘉義縣義竹鄉和順國小六年級導師林穎慧去年獲星雲教育獎國小組典範教師，把二十萬元獎金全捐給學校，班上學生王偵菱今年獲總統教育獎，雖家境清寒，也把部分獎金捐出讓班上同學都可以參加畢業旅行，林穎慧加碼再捐出「菁師獎」獎金三萬元，師生攜手傳愛。

林穎慧教學傑出 連年獲獎、捐獎金

自稱是「過動老師」的林穎慧，經常帶著學生探訪家鄉、尋根，從生活中指導學生寫作，讓學生從懼怕作文，變成寫作好手，傑出表現讓他去年獲得星雲教育獎國小組典範教師肯定。

王偵菱獲總統教育獎 助同學圓夢

王偵菱出身清寒的單親家庭，因從事泥水工的父親工作忙碌，她從小 「姊代母職」照顧妹妹和罹癌的阿公，課餘還幫阿嬤下田，雖然家事繁忙，喜歡寫作的她，在林穎慧鼓勵下投稿「國語日報」，刊登作品超過五十篇，是「國語日報」認證的小記者與小作家；允文允武的王偵菱，還擅長游泳、跑步、騎單車，獲得不少小鐵人獎牌，立志當警察抓壞人。

王偵菱今年獲得總統教育獎，七月出席頒獎典禮時，贈送自己畫作給總統蔡英文，她拿到十五萬元獎金，認為能獲獎是學校、老師及同學鼓勵與相互扶持，即使家境不寬裕，在和家長討論後，決定捐出其中五萬元讓全班九位同學都能一圓畢業旅行美夢。

看到學生如此貼心，林穎慧也決定將自己獲得今年教育大愛「菁師獎」三萬元獎金全數捐出共襄盛舉，畢旅如有結餘，則充作學校教育活動經費。

林穎慧強調，學生獲得總統教育獎最高榮譽，是他教書十多年最好的回報，看到學生懂得感恩，更覺得選擇留在偏鄉深耕教育是正確的，希望自己不斷撒下善與愛的種子，能發芽茁壯、回饋社會。