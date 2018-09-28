〈中部〉雲林準公幼20家簽約 月費上限4500元

2018-09-28

〔記者林國賢／雲林報導〕行政院推動準公共幼兒園政策，雲林縣昨天有廿家幼兒園舉行聯合簽約儀式，縣府教育處代理處長林慧蓉表示，孩子就讀準公共幼兒園，月費可省二千五百元至五千五百元。

107學年度 校務評鑑指標減半

另教師節前夕，縣府宣布一○七學年度起將校務評鑑指標減少一半，減輕教師行政負擔，讓教師更專注於教學，營造更好教育環境。

縣府秘書長黃玉霜昨主持準公共幼兒聯合簽約儀式，她表示，準公共幼兒園收費貼近公幼，每月繳費不超過四千五百元，第三名以上子女每月再減一千元，低收入戶及中低收入戶家庭子女免費，讓幼教服務更平價。

林慧蓉說，全縣私立幼兒園目前共計七十八園，符合申請成為準公共幼兒園資格五十六園（月費一萬元以下），全縣已有廿所私立幼兒園加入準公共幼兒園，比例達三成五，教育部已經寄出布條，提供簽約加入的幼兒園懸掛，供家長辨識，家長可在全國教保資訊網查詢相關資訊。

家長補貼可回溯至8月1日

林慧蓉指出，完成簽約的幼兒園家長費用補貼可回溯至八月一日，受益學童約二千多人，若五十六園全部加入可嘉惠六千六百多名學童。

雲林縣長李進勇指出，縣府教育處一○六學年度停辦校務評鑑，讓老師專注於教學，結果學校教學績效反而提升，一○七學年度將把評鑑指標減少一半，減輕學校行政負擔，兩學年的教學情況相互比較，決定校務評鑑是否續辦，並做為教育改革參考。

另外，為提升教師研習效能及減輕教師負擔，縣府向國教署爭取四千三百多萬經費將於土庫鎮興建「雲林縣第二教師研習中心」，預定十一月動工，後年啟用。