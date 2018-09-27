〈南部〉全球港灣城市論壇 37代表體驗海底VR

2018-09-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕「海底旅程體感設備」昨首次在全球港灣城市論壇亮相，高市代理市長許立明邀請卅七位城市代表率先體驗，透過動態VR感受與海底生物擦身而過的特殊經歷，也展現高雄數位創新產業軟硬體實力。

共25國 分3天討論5大議題

第二屆全球港灣城市論壇前天在高雄開幕，共廿五國、六十五個港灣城市代表出席；今年論壇以「HERE & BEYOND—眼界港灣新未來」為主題，分三天討論新創與青創、會展與觀光、海洋新經濟、智慧新城市及永續綠環境等五大議題。論壇昨進入第二天議程，除分組討論，另策劃市長圓桌論壇、青年論壇等兩場核心會議，由城市代表與青年各自描繪港灣城市的未來，市長圓桌論壇的結論與共識，將在今天閉幕式發表。

論壇包括港灣城市、海洋污染等

經濟發展局局長李怡德表示，本屆港灣城市論壇較著重海洋，包括港灣城市、海洋污染、漁業、遊艇觀光、極端氣候等面向，相關議題在市長圓桌論壇及青年論壇都有充分討論，海洋委員會主委黃煌煇也親自參與圓桌會議。

圓桌會議後，高市代理市長許立明邀請卅七位城市代表參觀體感科技館，試乘最新發表的海底旅程體感設備，經由VR搭配動態座椅，感受在海底與生物遭遇的奇妙經歷。

經發局說明，海底旅程體感設備是由智崴科技與澳洲Cutting Edge製片公司合作推出，兩者會聯手，是因首屆港灣城市論壇促成，也彰顯港灣城市論壇的效益。

除了智崴，體感科技館還集結Star VR、睿科影像、夢想動畫、數位宅妝、闇橡科技與易傳塾科技等進駐或將進駐高雄的體感科技業者，向國際展現高雄轉型數位創新城市的軟硬實力。