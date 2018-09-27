〈南部〉被列危橋封閉4年 南橫天龍吊橋 年底動工修復

2018-09-27

〔記者王秀亭／台東報導〕南橫天龍吊橋是台東縣歷史建築，也是海端鄉利稻村在公路中斷時，唯一聯外替代道路，五年前經結構安全鑑定為危橋，封閉四年，終於在近日露修復曙光！台東縣文化處長鍾青柏表示，文化部文化資產局審議通過，只要經費到位即可展開修復工作，預計今年底動工，最快明年暑假前就可重新開放。

建於日治時期 2014年封橋

天龍吊橋建於日治時期，位在霧鹿峽谷上，風光盡收眼底，成為南橫必訪景點之一，花東縱谷國家風景區管理處在二○一三年進行結構安全鑑定時，天龍吊橋因部分零件損失，被列為危橋，海端鄉公所基於安全，二○一四年七月起封橋。

將以古蹟修復方式處理

海端鄉公所財建課長薛清旺表示，因吊橋為歷史建築，與縣府文化處、縱管處召開會議後，確定以古蹟修復方式處理，歷經一年多的規劃報告，再提報文化部文資局審議。

海端鄉縣議員張全馨嵐在縣議會質詢時關心此事，文化處長鍾青柏說，兩度提報文資局文資審議委員會未過，第三次積極協調後，終於在九月十六日通過，總經費兩千四百萬元，文化部補助五十五%、縱管處補助三十五%，剩餘由鄉公所自籌。

薛清旺說，在樣貌不變的前提下，鋼索須全面更新、橋面步道木板做局部修繕，橋墩基礎也會進行補強，預計今年底動工，最快明年暑假前就可重新開放。