〈南部〉韓國瑜賭場、母語在家學 陳其邁重砲批判

2018-09-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼前天九綠委砲轟韓國瑜後，陳其邁陣營昨再次發難，抨擊韓國瑜訴求旗津設賭場、事後又不認帳，基進黨與時代力量也對韓國瑜母語在家學主張提出批判，陳其邁則表態不支持賭場，力挺學校教母語。

韓︰僅說旗津要變全區免稅

關於旗津設賭場一事，韓國瑜曾感慨民進黨不抹黑不會選舉，澄清沒大聲疾呼旗津開觀光賭場，只有說旗津一定要變全區免稅，一旦全區免稅，旗津居民跟高市議會將面臨賭場要不要設立問題。

至於母語教學，韓國瑜主張高市校園應全面推動中、英文雙語教育，跟國際接軌，母語可讓家人在家裡教，原來母語教學經費可改為獎金；藍營強調韓國瑜訴求並非消滅母語，而是以生活方式自然學習。

陳其邁競辦 質疑韓事後不認帳

陳其邁競選辦公室發言人林瑩蓉等人，昨聯袂批判韓國瑜的旗津設賭場政見，強烈質疑韓國瑜數度聲稱要在旗津蓋賭場，事後又不認帳。

競辦彙整資料，指韓在一九九四年擔任第二屆立委時，就提出觀光賭場設置條例草案，九六年擔任立院召委時，更排定並審查所提賭場法案；今年一月，韓在黨內初選時曾提出在小港機場蓋境外賭場想法，今年八月間，更連續三天辯護設立賭場主張。

競辦籲韓國瑜敢做敢當，不要平常侃侃而談，遇到質疑就轉彎不敢面對，比吳敦義還會轉。

關注本土教育的基進黨，昨由高市議員參選人李欣翰等三人，共同譴責韓國瑜母語在家學主張，質疑根本是與國際脫軌的「失語政策」；呼籲政府應有更全面的母語復振規劃，除健全國家語言發展法內容，應加速設立公視台語頻道及公共電視南部台。

時代力量高雄黨部也認為，說阿嬤的話，不用在家偷偷說，說母親的話更應該隨時隨地。

陳其邁昨也表態，認為現有配套不足、民意多反對，他不贊成設賭場；對於母語教學，他力挺學校教、讓孩子有更多學習機會。