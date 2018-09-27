〈南部〉2淨水場檢出微型塑膠 水公司︰飲用水沒影響

2018-09-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司在高雄有七處淨水場，環保署於翁公園及鳳山淨水場檢出微型塑膠，不過水公司表示，拷潭及翁公園是全國最高等級的淨水場，RO逆滲透可過濾奈米等級，水公司董事長郭俊銘表示，國際仍無法證明微型塑膠對人體造成危害，且清水平均檢出值每公升一根，低於國外自來水平均值，對飲用水沒有影響，民眾不用擔心。

翁公園、鳳山淨水場被驗出

環保署首度公布全國自來水中微型塑膠調查，發現原水檢出率六成一，處理後清水檢出四成四，高雄有七處淨水場，其中翁公園淨水場的清水及鳳山淨水場的原水，被驗出含有塑膠微粒。

拷潭、翁公園 可過濾微型塑膠

水公司斥資十多億元打造拷潭、翁公園淨水場，設有RO逆滲透淨水設備，孔徑平均達一奈米等級，相當於一微米的千分之一，可過濾微型塑膠。

至於翁公園高級淨水場為何被檢出微型塑膠？水公司表示，原水經過RO逆滲透變成純水，但為了讓民眾喝得健康，混合傳統處理的清水，讓水中含有礦物質，才會被檢出微型塑膠。

水公司︰無法證明對人體造成危害

水公司董事長郭俊銘指出，世界十多個國家平均檢測值每公升四．三四根，水公司的清水平均檢出值每公升一根，低於國外自來水檢測值，最重要是無法證明微型塑膠對人體造成危害，國際也無水質檢測標準，環保署仍在建立檢測方法。

每年愛河打撈110噸塑膠垃圾

環保局推動限塑政策、加強資源回收，今年七月禁用微型塑膠製品上路，稽查近一千六百家業者、三萬兩千多件產品，未查獲違規業者，每年塑膠資源回收兩萬六千噸，每年愛河打撈一百一十噸塑膠垃圾。

由於高雄飲用水源來自高屏溪，環保局周邊列管近兩百六十家事業單位，將持續加強稽查水污。