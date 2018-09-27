〈台北都會〉木柵焚化廠煙囪新圖樣 網路投票決定

2018-09-27

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」，日前長頸鹿彩繪無預警遭環保局除去，環保局原決議換裝為「台灣藍鵲」，但不少民眾盼能重繪長頸鹿。環保局昨表示，自十月十五日至廿四日展開i-Voting，共有長頸鹿、台灣藍鵲及與建築同色三種方案可選，由市民投票決定新面貌，預計十一月施作，明年二月完工。

環保局六月表示，長頸鹿彩繪因歷經廿四年風吹日曬雨淋，外觀斑駁龜裂，故除去彩繪，一併納入焚化廠整修計畫，並決議將北市市鳥「台灣藍鵲」、市樹「榕樹」及市花「杜鵑」等本土物種生態意象，納入煙囪彩繪的創作元素。

因反對意見不斷，七月六日說明會多數人要求保留原圖，也有人表達支持改圖，但有里長直指後者是環保局動員的「暗樁」，最後會議宣布煙囪圖樣異動或保留，最快在七月底定案；環保局七月卅日宣布，新圖樣以i-Voting辦理。

環保局木柵焚化廠長梁宏郎昨表示，i-Voting訂於十月十五日上午九時至廿四日晚上十二時開放網路投票，圖樣共有三選項，除了「長頸鹿原圖」、「台灣藍鵲新圖」外，還有「與建築物同色」的單一色調，將依票選最高者彩繪。

至於投票資格？梁宏郎說，對象為二○一二年九月一日前出生且二○一八年七月卅一日前設籍北市者，亦即小學以上的台北市民，就可在「台北市公民參與網」投票，參與者有機會抽中十二名的捷安特自行車兌換券、廿四名的超商禮券一千元。

梁宏郎表示，新圖樣預計十一月施作，二○一九年二月完工，將是全國首座透過i-Voting的煙囪。