〈台北都會〉藍營辦球賽 柯開球丁被擺道?

2018-09-27

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨籃球隊昨天和建國中學籃球隊在台北市議會地下二樓籃球場舉行「KMT VS. 建中籃球友誼賽」，市長柯文哲和國民黨市長參選人丁守中在籃球場上王不見王，各自錯開。這場球賽由誰主辦更撲朔迷離，國民黨議員鍾小平聲稱是體育局委託市議會辦理，但是台北市府卻堅稱不是由體育局舉辦。

球賽原訂昨天下午一點開始，但柯卻提早十分鐘到場致詞開球，五分鐘後隨即快閃離開，與一點到場的丁守中錯開。但丁到場時球賽已開始，媒體詢問丁是否覺得被柯踩場，在一旁的鍾小平卻指球賽是體育局舉辦的，丁也接著說他們是客人，自己沒有刻意避開，而是當初通知的時間就是下午一點到場開球，是柯刻意避開。

儘管鍾小平表示，這場籃球賽是台北市體育局委託市議會舉辦，建國中學籃球隊也是體育局所邀請。但體育局競技運動科長袁守方卻表示，市長盃籃球賽是在十一月五日到十一日舉行，地點位於台北體育館而不是市議會，目前賽制規則都還在研擬中，昨天下午的籃球賽，體育局在其中沒有任何角色，也沒有出任何經費。

記者詢問建國中學校長徐建國是否擔心學生來比賽被捲入政治選戰中？徐建國對此表示，當初是接受議員鍾小平邀請，帶領學生參加市議會的籃球友誼賽，本來以為是市府和議會舉行的比賽，可是到現場才知道是跟國民黨的籃球隊較勁，但是學生有機會可以上場切磋球技，相信對學生還是有幫助的。