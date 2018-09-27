〈台北都會〉士北科專案住宅當宿舍 無學校申請

2018-09-27

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局於七月初認定文化大學宿舍「大群館」違規使用，不得繼續當作宿舍出租給學生，北市府為救急，推出士林北投科技園區專案住宅供周邊各大專院校申請。但市府所設想的妙計，各校並不領情，昨天下午五點截止收件，申請件數掛蛋，都發局說，若各校都無需求，府內將重新評估政策方向，可能會恢復繼續當公宅出租。

市府：各校若無需求 重新評估

都發局住宅企劃科長吳名秋說，初步了解申請件數掛蛋是因校方認為沒有需求，如國防醫學院表示，學生沒有外宿，台北護理健康大學及台北藝術大學則都表示校內有宿舍，至於外界關注的文化大學則是認為路程太遠。

都發局七月三日認定文化大學宿舍「大群館」違反土地使用分區，不得當宿舍使用。副市長林欽榮隔日召開記者會宣布，北市府將在五年內釋出一千四百八十四戶、共四千兩百廿三床位給大專院校當宿舍，率先釋出的就是士北科專案住宅，被認為就是要幫文大宿舍事件解套。

文大不領情 校方：路程太遠

但士北科專案住宅距離最近的捷運芝山站，也要三十分鐘步行距離，又屬於新開發區域，主要幹道福國路延伸段沿路最多的商家是汽車修理、中古車販售，沒有日用品、餐廳等民生消費，方圓一．五公里內也沒有便利商店，生活機能嚴重不足。