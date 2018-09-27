〈台北都會〉柯曾看好oBike 姚文智丁守中同聲砲轟

2018-09-27

〔記者周彥妤、簡惠茹、沈佩瑤／台北報導〕台灣大學拖吊場近日被發現堆積千餘輛違停oBike，業者遲不領回，宛如「單車墳場」。由於市長柯文哲曾表態看好oBike，直言一定打敗YouBike，此話再掀討論。民進黨市長參選人姚文智昨問柯，「這句話要不要吞回去？」國民黨市長參選人丁守中則在臉書以祭文文體悼念oBike，批柯不專業以致「oBike亂葬崗」發生。

姚：衍生的問題 須未雨綢繆

姚文智昨天上午受訪談到台大校園成為obike「墳場」一事，姚說，新時代的經濟模式，不見得都成功，倒是注意到，過去柯提過oBike一定打敗YouBike，「這句話現在他要不要吞回去？」姚說，oBike屬新經濟模式，其所衍生的問題，市府須未雨綢繆，切忌錯誤判斷，且YouBike做得不錯，兩者應兼容並蓄。

丁：柯不了解 才出現亂象

丁守中昨天在臉書粉絲專頁，以祭文文體弔念集體亂葬於台大的Obike，諷刺「柯政」猛於虎，整個台北如柯文哲的遊樂場，柯不了解國際上無樁式自行車早造成災難，才出現台大oBike亂葬崗的亂象。

丁接著前往台大實地勘查，他說，oBike是典型始亂終棄的作法，柯卻高度推崇，甚至在去年七月市政會議中誇口，oBike將來一定消滅YouBike，除了顯示柯市政不夠專業，也凸顯柯逢「郝」必反，當初YouBike成功，是前任市長郝龍斌結合悠遊卡推動，才有品質穩定、井然有序的城市單車系統。

丁守中指出，他去年就在臉書說，共享經濟是把自我的閒置設施、資源或能力，以較低費用跟社會大眾分享，但是oBike完全不是共享經濟，而是不負責任的腳踏車租賃業，各國實驗都已經失敗，任意佔用人行道，除非納入有效管理，有固定的停車點，否則不會成功，他將來當市長，不會容許這樣的腳踏車租賃業在台北繼續下去。

市府：已制定管理自治條例

對此，市政府發言人劉奕霆表示，市府已訂定「台北市共享運具經營業管理自治條例」，並經市議會通過，藉由規劃專用服務區、收取使用權利金、限制投放車輛數量及制定違規罰則等方式，以合宜管理共享運具業者、維護市容、使用者權益及公共安全秩序，至於外界之意見則不予置評。