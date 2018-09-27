〈台北都會〉蓋自行車道毀「新店渡」？ 今天審議

2018-09-27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局正在興建碧潭到青潭橋的水岸自行車道，其中行經新店的人文歷史景觀、人力渡船頭「新店渡」和古蹟「瑠公圳引水石硿」外側，地方文史工作者擔心會影響文史景觀，水利局副局長諶錫輝說，該處的自行車道採水上浮筒式牽引道設計，颱風汛期甚至可以移除，不會影響到古蹟，文化局今天（廿七日）將召開「新店渡專案小組會議」審議。

人力渡船頭 文史價值豐富

人力渡船頭「新店渡」是新店溪唯一留存下來的早期人力渡船，至今還提供兩岸居民往返的交通工具，只是如今兩岸已另有道路及車輛可通行，「新店渡」的文史價值更勝於交通功能。

「瑠公圳引水石硿」則是國定古蹟，早年由人力開鑿而成的石硿，從新店溪引水灌溉大文山區農田，但時日已久，取水口位置已高於新店溪水位，石硿已無引水功能。

地方環境及文史工作者吳柏瑋說，新北市政府興建青潭自行車道，本來是一樁促進運動與交通的美事，但因為自開天宮下方建起的浮橋，將衝擊台灣唯一的人力渡口「新店渡」，讓在地的文化價值就此消失，也有文史人士認為浮橋影響到引水石硿的外圍景觀。

市府：水上浮筒設計 不會影響

諶錫輝說，興建碧潭到青潭的水岸自行車道，已考量到對環境及文史景觀的影響，刻意避開開鑿山壁挖路，改採水上浮筒牽引道，如遇颱風或汛期，整段浮筒棧道都可移除，並不會影響「新店渡」的渡船頭和引水石硿。

文化局將於今日召開「新店渡專案小組會議」，邀請學者專家審議自行車道工程，是否會對文史景觀造成影響。