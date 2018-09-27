〈台北都會〉新北登革熱 首見學童中鏢

2018-09-27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新莊區登革熱疫情再添一例達卅九例，並首見國小學童感染，衛生局為加強防治，已針對該校一千四百名師生進行追溯性調查，過去十天有發燒症狀者都進行抽血檢查；另五名同住接觸者登革熱快篩皆呈陰性。

鄰高風險菜園 全校健康普查

衛生局長林奇宏表示，新病例是立泰里的七歲男童，九月十六日出現發燒，兩度就醫都因症狀類似感冒未通報，直至九月廿三日第三度就醫時，因白血球及血小板低下，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前仍在住院治療，狀態穩定，是新北市今年感染登革熱年紀最小的個案。

衛生局調查，男童就讀學校鄰近營盤里高風險菜園，研判感染與菜園有關；衛生局已於九月十九日對菜園進行大規模噴消後封園管制人員進入，廿四日再次加強殘效噴消。

校園群聚感染？ 目前未發現

由於校園出現病例，是否擔心出現群聚感染？林奇宏表示，同一環境出現兩例個案才視為「群聚」感染，目前疫情監控並未發現第二名病例；高風險菜園周邊也沒有疑似病例。

林奇宏說明，新莊目前有五個菜園列為高風險區域，包括市民農園、瓊林路四公頃菜園、豐年菜園、新樹路八十五巷菜園、營盤里三和路菜園。

新北市議會民進黨團昨天總質詢也關切登革熱疫情，包括市議員林秀惠、張瑞山、何淑峰、陳永福、鄭金隆、彭成龍等，質疑市府連續七年獲評最乾淨城市，為什麼登革熱會發生在新莊，且疫情還無法控制？

市長朱立倫表示，登革熱每年都會發生，今年大家比較重視，一開始是新北市比較多，現在中、南部已經超過新北，「新北不能說嚴重，但是控制住了」，疫情差不多要結束；此外，新北都是一般型登革熱，沒有重症型的。

環保局長劉和然補充說明，最乾淨城市與登革熱並不相關，且登革熱的病媒蚊喜歡在乾淨容器的積水中孳生，並非髒亂的環境中孳生。