〈台北都會〉連通道月租每坪4337元 北市府被疑圖利財團

2018-09-27

〔記者郭安家、李靚慧／台北報導〕台北市政府將信義計畫區用地設定地上權五十年，標給南山人壽闢建企業總部。但台北市議員周柏雅質疑，市府也將該處約二百四十二坪土地租給南山人壽作地下連通道，明明增加商場消費人潮，市府未依規定加成六十％收租，而以申報地價計算，平均每坪月租僅四千三百三十七元，質疑偏離市場行情，為什麼台北市長柯文哲對財團這麼好？

南山：作停車場及進出動線

對此，南山人壽澄清，台北市信義區信義段四小段37-20地號的市有土地，地目為道路用地。當時為了解決信義區大客車停車位不足、隨意停放的亂象而影響交通，依都市審議決議，台北南山廣場需在地下室設三十一席大客車停車位，因此，其道路用地下方，主要是作大客車停車場及進出動線使用。

市府：屬道路用地 僅作通行

對此，財政局長陳志銘回應，這二百四十二坪土地屬於道路用地，僅作通行用，沒有商業活動，公共用途的土地也不能作商業使用，除非連通道有商場，才會以加成六十％計算租金。

但周柏雅表示，北市申報地價，精神上為了照顧地主，所以計算價值本來就比土地實際市價低好幾倍。但他進一步指出，由於市有地經常出現商用、混合商用情形，導致租金偏離市場行情數倍，二○一六年市府修改「台北市市有土地出租租金計收基準」，若地上物就算只有部分營業，地租也要加成六十％，雖然如何計算營業、非營業空間又充滿彈性、標準不一，但南山人壽租用地下連通道確已增加商場人潮，理應被收加成六十％租金。

而根據財政局資料，北市去年有十九件、廿一筆土地適用營業加成的地租，今年第二季更增加為一○八件、一百三十三筆土地適用，每年讓市庫多增加三千餘萬元；周柏雅也認為，柯市府抽地租，根本是抓小放大、柿子撿軟的吃，選擇性只對小面積的土地租金加成、放過大財團。