〈台北都會〉審柯二備金 秦慧珠高嘉瑜火爆互嗆

2018-09-27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會財建委員會昨上午審查台北市政府明年度第二預備金預算十億元，國民黨議員秦慧珠批市長柯文哲執行效率差卻又編列高額預算，民進黨議員高嘉瑜則回嗆秦應監督執行率最低的前市長郝龍斌，秦聽後怒斥：「妳要討好柯別把我拿來質詢！」兩人當場吵起來，場面相當火爆。

柯文哲上任第一年、二○一五年使用郝市府編列的第二預備金九．五億元，最後僅動用六．三億多元；二○一六年柯編列有史以來最高額的第二預備金十五億元，最後市議會通過十二．五億元；二○一七年編列十二．五億元，最後一毛未刪過關；二○一八年編列十二．五億元，經政黨協商砍掉近三億元，為九．六五億元。

秦慧珠批執行率不佳 主張打折

柯今年自砍預算編列十億元第二預備金，但秦慧珠並不買單，認為柯的二備金預算過於浮編，執行率不佳，二○一六年十五億元預算，核准動支數七億元，最後實際執行數卻僅四．六億元，等於當年度僅花三分之一，剩下的仍繳庫，主張打九五折。

高嘉瑜駁應監督動支狀況

但高嘉瑜認為，議員應監督市府是否有不應動支卻動支的狀況，像郝龍斌任內去做貼圖申請美食之都，還裝潢市長官邸（應為首長官舍），議員當年都有監督，認為秦應對此監督。

秦斥高「質詢我算什麼東西」

高一說完，立刻引爆秦慧珠不滿怒斥高：「妳質詢妳的，妳不要質詢我可以嗎？我有必要被妳監督質詢嗎？妳質詢我算什麼東西啊！」「妳不要點名我，妳要討好柯別把我拿來質詢！」

市府：控管嚴謹 有剩餘須繳庫

台北市政府主計處長梁秀菊解釋，市府已訂定機關申請動支第二預備金審查機制，每一筆動支預算均須送市長室會議審查，每筆控管都相當嚴謹，市長也強調，若執行有剩餘當年度必須繳庫。

無黨籍議員林瑞圖、陳建銘及民國黨議員徐世勳皆表示，二備金充足才能因應緊急應變使用，不該考慮執行率，反正用不完都繳庫，認為不該刪減。

由於現場議員意見不同，委員會召集人、國民黨市議員鍾小平裁示該案送大會討論。