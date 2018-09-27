〈台北都會〉文資爭議 新莊老街公辦都更卡關

2018-09-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動新莊老街的新莊文德段公辦都更案，因涉及文化資產保存爭議，擱置了五年，今年七月新莊派出所被列冊追蹤，都更案形同卡關。財政局表示，為避免爭議，擬走完文資程序，再評估後續作為。

文史團體認為，新莊老街保有清朝與日治時期的歷史遺跡，新莊派出所早期稱為新莊郡役所，與武德殿及周邊日式宿舍群，具文化保存價值，地方人士多次陳情爭取保留，老舊建築物暫時免於拆除命運。

文化局表示，今年二月新莊郡役所報請文資價值評估，分別在四、五月辦理會勘，七月三十日召開文資審議會，決議列冊追蹤。

文化局長林寬裕指出，列冊追蹤不具法定文資身分，而是代表有潛在價值，須經過文資審議程序，才能確認文資身分。若財政局決定不做都更案，或是將新莊郡役所排除範圍，原則上沒有問題，假使要將新莊郡役所納入都更範圍，建議進行文資評估審議。

財政局財產開發科長張志益表示，都更案二○一三年市府與皇翔建設簽約，新莊郡役所包含在都更範圍內，須依照合約執行，期間因文資保存爭議，與地方持續溝通。未來與實施者及地方協商過程中，市府要「有憑有據」，因此希望走完文資審議程序，確認郡役所的文資身分，避免將來遇拆除等緊急狀況時，產生爭議及困擾，細節將與文化局研商，再評估後續作為。