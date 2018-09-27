〈台北都會〉新北推動公辦都更 7年零完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動公辦都更，七年多來完工件數掛零，只有永和大陳社區、新店行政園區兩案動工，另有七案停在審議或規劃階段，民眾質疑公辦都更牛步化，更遑論民間自辦都更的效率。市府解釋，不論公辦或自辦都更，皆面臨整合困難，將持續溝通取得共識。
僅2案動工 另7案進度龜速
據統計，二○一一年迄今，新北市公辦都更有兩案動工，包括都市更新處主導的永和大陳社區單元二及新店行政園區，永和行政園區則審議中；財政局主導的有新莊文德段、板橋民權段、土城頂埔段、汐止智興段、樹林東昇段與三重光興段，均在審議、整合或招商階段。
市府：地主意願整合困難
都市更新處主任秘書邱信智表示，依現行中央法令，不論是公辦或自辦都更，走的法定程序都相同，差別在於民眾對於公辦都更信任度較高，但最主要課題仍在於土地所有權人意願整合及權益保障，即使是公辦也要取得地主同意。目前市府執行公辦都更的方式是公開評選，委託一家公司（實施者）辦理，如果由市府擔任實施者，須耗費龐大預算與人力，礙於財務考量較不可行。
邱信智指出，早期中央劃定全台五十處「政策性都市更新示範地區」，永和大陳社區是首件動工的案子，市府花費三至四年，與地主整合協調，預計明年完工。他呼籲中央健全法令，研擬簡便程序，市府將加強溝通取得民眾意願，並針對財源、專業技術整合等方面，檢討未來公辦都更模式。
板橋民權段 年底前取得建照
財政局財產開發科科長張志益表示，目前採行公辦都更的基地，大多以市有地、國有地或公有房舍為主體，結合周邊私有地都更，實施者須整合私地主意願，取得共識後再推動，避免衍生爭議。目前進度較快的是位於板橋區文化路與民權路口的板橋民權段，預計年底前取得建照，將興建一棟地上二十八層樓、地下四層樓建物，市府可分回二三五戶社會住宅，並取得二三○．九平方公尺公益設施，將設置青年職涯發展中心。