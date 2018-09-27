〈北部〉《花蓮縣議員選舉─第四選區選情分析》3女將力拚男性 老幹新枝6搶3

2018-09-27

記者花孟璟／專題報導

花蓮縣議員第四選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）應選三席，共有六人登記參選，國民黨提名二人、報准二人，無黨籍則有二人參選。現任議員潘富民退休、由潘月霞接棒代夫出征，現任議員張智冠轉戰富里鄉長，富里鄉長黃玲蘭回鍋議員選舉，另前議員王燕美去年因案坐牢十個月後趕上最後登記期限，其他還有蘇金勝、黃文成、陳銘文三人也登記，形成六人大混戰局面。

第四選區應選三席，登記多達六人，其中有三位女性，惟第四選區無婦女保障名額，女將們各憑實力。其中無黨籍的女議員王燕美，已擔任四屆議員，雖然因案服刑未能做完任期，但人在獄中就已有支持者協助動員，出獄後也爭取曝光，連任希望濃厚！

另二位女性則是國民黨提名，潘月霞是連任三屆現任議員潘富民的妻子，今年三月當上國民黨玉里鎮黨部主委；曾任一屆縣議員的富里鄉長黃玲蘭二屆鄉長任期屆滿，又回鍋縣議員選戰，二人地方實力堅強。

此外，國民黨另有蘇金勝、黃文成報准參選，蘇金勝曾任玉里鎮民代表、富里鄉公所秘書，現擔任消防局觀音、三民的義消顧問，另一半是玉里警察志工中隊長鍾素政，喊出「一人當選二人服務」、「農民參政」口號；綽號「大頭」的黃文成是縣警局少年隊偵查佐，和現任議員張智冠都是富里鄉東里村人，循著張的腳步從警察轉民代，張智冠要選鄉長、黃文成選議員兩人攜手合作，也是強棒出擊。

無黨籍的陳銘文選過瑞穗鄉長但並未當選，他喊出「瑞穗大團結」口號，因瑞穗鄉多年沒有選出議員，盼瑞穗鄉支持者「集中選票」。