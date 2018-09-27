〈北部〉輔選陳歐珀 小英：只能贏不能輸

2018-09-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉選情緊繃，總統蔡英文昨晚到宜蘭參加百工百業挺改革晚會，拉抬民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀的選情，蔡英文對支持者下達「必勝令」，要求宜蘭縣長選戰只能贏不能輸。

蔡總統、賴揆及陳菊連袂站台

蔡總統、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等民進黨重量級人士，連袂出席在宜蘭縣立體育館舉辦的造勢晚會，「蔡英文加油」、「賴清德加油」、「陳歐珀當選」不絕於耳。

陳菊說，她身為宜蘭人的女兒，出外打拚四十年，仍時時心繫故鄉，她沒想到這次宜蘭縣長選舉，民進黨會陷入苦戰，在關鍵時刻，請鄉親站出來票投陳歐珀，讓蔡總統的改革更有力。

陳歐珀以母雞帶小雞之姿，帶領宜蘭縣民進黨公職參選人上台亮相。他說，擔任立委七年來，得過九次優秀立委評鑑肯定，爭取三百億元以上建設經費，服務案件超過兩萬五千件，宜蘭的未來需要優質執政團隊，他要推動進步新政，打造生活大縣。

賴清德稱讚陳歐珀做人實在，很會爭取經費，也永遠站在改革第一線。他說，接任院長時，陳特別請託支持宜蘭的建設，陳若能當選縣長，他在中央，陳歐珀在地方，可並肩合作共同努力。

下達必勝令 宜縣長絕不能輸

蔡英文指出，這些年來宜蘭只有四年非民進黨執政，結果連童玩節都辦不下去，現在距離投票日還有五十多天，請大家繼續拚，宜蘭縣長絕不能輸，陳歐珀出身基層公務員，了解地方需求，提出「活力宜蘭、生活大縣」訴求，由她掛保證一定能兌現。

投票日逼近，假消息特別多，蔡英文也請大家先查證、不轉傳、快澄清，政府、民間合力打擊不實傳聞，避免干擾選情。