〈北部〉30年未更新 新竹縣府大禮堂座椅破爛

2018-09-27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府大禮堂是縣長公開表揚各界等大型活動的重要場地，但九百多張座椅卻三十年未更新，放眼望去不是布墊被撕破，就是縫線迸裂海綿外露、椅墊不見，即使有稍作修整，但補丁卻像貼狗皮膏藥，有的椅子甚至只剩「虛位」太離譜了。

縣府：整棟樓設備舊均需更新

縣府綜合發展處表示，縣府大禮堂從一九八八年落成啟用迄今，已整整卅年從未更新過，其實整棟縣府大樓包含廁所、中央空調冷氣等設備在內都亟需汰舊換新，但問題卡在縣府沒有多餘的經費做更新。

修繕預算有限 無餘錢給大禮堂

綜合發展處說，因為沒錢，縣府各局處今年的預算都打七折編列。例行性的修繕預算只有三百七十多萬，光處理整個縣府建物的漏水、採光，以及跟洽公鄉親、同仁上班比較貼身相關的老舊廁所改善就捉襟見肘了，根本無力分配給大禮堂。

全面更新整容 初估要1000萬元

此外，大禮堂需更新的包含地板、舞台、設備等在內，初估至少要一千萬元才能徹底將它完成「整容」、「大變身」，如此縣府須另外提列預算才能進行。

綜合發展處指出，今年他們配合廁所衛生紙隨水沖的政策，且考慮府前廣場經常有假日市集、大型活動帶入來客如廁環境必須升級的需求，才於八月底開工整修包含大禮堂廁所在內的縣府前棟一樓所有廁所，且在大禮堂處新增親子廁所，預計整個工程要在十一月底前完成。

將先汰換嚴重受損150張椅子

禮堂內九百卅多張座椅其實也有同步清查，經確定約有一百五十幾張椅子嚴重受損需立刻汰換，目前已上網招標。至於大禮堂整體的修繕、汰舊，將俟前瞻基礎建設是否繼補助基層公所修繕辦公廳舍。