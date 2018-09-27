〈北部〉頭份中華市場都更 逾百攤商安置有譜

2018-09-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣擁有百年歷史的苑裡市場，日前一把惡火燒毀百間攤位，也燒出老舊市場公安問題。頭份市中華市場成立一甲子，設備老舊髒亂、動線不佳，引人詬病，市公所擬進行都市更新改善環境，終於找到在尚順廣場旁公十一停車場設置臨時市場，安置原有攤商，以利後續都更順利進行。

成立一甲子舊又髒亂 安全堪虞

中華市場位於仁愛路及自強路交叉口，占地近千坪，共約一百七十間攤商，但因主建物老舊未修繕，周圍也皆為鐵皮搭蓋攤商，不僅空間動線混亂，附近更缺乏停車空間，不僅嚴重影響周邊交通，也有安全隱憂，被批為「頭份之瘤」。

攤商安置擺不平 都更案停滯

頭份市公所於二○一六年獲內政部營建署補助「中華市場周邊地區都市更新案」三百六十萬元，加上公所配合款四十萬，共投入四百萬元進行都更前置作業，苗栗縣政府負責進行都更規劃，公所則設法提供安置攤商場地，但因安置點一直擺不平，以致都更停滯。

公十一停車場將作為臨時市場

市公所近期相中尚順廣場旁的公十一停車場作為臨時市場預定地，並已取得地主們同意，已發包執行規劃設計，若計畫可獲下屆市長支持延續，最快明年上半年可完成臨時市場。

臨時市場規劃採一層鋼棚架設施建物，設有飲食蔬果、水產禽畜、蔬菜花卉、其他等四區域，攤位採陣列式安排，可容納一百六十二個攤位、十一個車鋪位，另設有倉儲區及停車場。

縣府工商發展處表示，目前中華市場都更案已完成初步規劃設計，共提出重建及兩種類型住商大樓共三方案，但未來仍須與公所討論後才會定案，現還無法提出確切工期。公所則傾向可讓攤商回歸的多目標新市場暨商業大樓作為改建方向。