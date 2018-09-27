〈北部〉蘆竹長照中心冷氣工程 下月開工

2018-09-27

〔記者李容萍／桃園報導〕公辦民營的蘆竹區老人長照中心中央空調系統故障近兩年，期間近二百名長輩只用移動式風扇吹冰塊方式消暑。國民黨市長參選人陳學聖昨偕同市議會黨團副書記長梁為超痛批桃園升格四年，市長鄭文燦只會到處開工、剪綵「割稻尾」，卻讓攸關長者居住環境的冷氣修繕得等上二年，如此的行政效率令人瞠目結舌。

對此，市府新聞處長張惇涵回應表示，蘆竹區老人長照中心在縣府時代由公所委託敏盛醫療體系的怡德老人長照中心負責經營，升格後，為妥善照顧長輩，市府社會局編列預算更換冷氣機電系統，共汰換冷氣室外機卅九台、室內機四十八台，另有無障礙設施、消防安全設施、求助鈴等，經費近一千萬元，但工程歷經三次流標，經檢討預算已完成發包，確定十月一日開工，預計明年一月完工。

對此，陳學聖緊咬鄭文燦去年九月出席蘆竹區老人福利服務中心新建工程開工典禮時，曾自豪說「考量蘆竹區需要有永久新的老人綜合大樓，原規劃一億二千萬元，但希望空間大一點，預算因此增加二千餘萬元」，由此足見市府預算充足，花錢不手軟，但行政效率卻是換個冷氣得等二年。

梁為超也說，工程款只有七十八萬元的中壢區龍川三街打通工程上個月動工，但開工典禮卻花了廿幾萬元，足見鄭文燦的好大喜功，錢根本就沒花在刀口上。

張惇涵表示，市府辦理工程採購均委託專業建築師進行工程規劃設計及編製預算書圖，一切按照法定程序走，健康樂活城市是市府重大施政目標，也期盼陳、梁兩人能關心多一點、口水少一點。