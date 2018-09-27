〈北部〉客語動態有聲貼圖 即起免費下載

2018-09-27

〔記者陳昀／桃園報導〕市府客家事務局與桃園市客家文化基金會合作推出免費客語動態有聲貼圖「ㄚ弟ㄚ妹愛HAKKA」，即日起至十月廿五日開放從Line Store免費下載，可使用一百八十天。

逐句跟學 鄭文燦︰很久沒說愛你喔

昨於市政會議發表貼圖時，「客家妹」陳明珠到場力挺主持並逐句示範，市長鄭文燦現學現賣，但講到「愛你喔」時，鄭文燦突然不好意思地說：「這個詞我很久沒說了！」逗得眾人大笑。

「丫弟丫妹愛HAKKA」以桃園客家吉祥物「ㄚ弟、ㄚ妹」為主角，除了有「很棒」、「拜託拜託」、「辛苦了」等日常詞彙，也有「沒電了，要去睡了」、「hen高興」、「我的老天鵝」等流行用語，童趣配音更是俏皮可愛。

鄭文燦說，立委蔣絜安在擔任客家局長任內已陸續發表「桃園客家」及「桃園客家2」兩款LINE靜態貼圖，受各界喜愛，接任客家局長的何明光推出全國首創的客語動態有聲貼圖「ㄚ弟ㄚ妹愛HAKKA」，相信能協助民眾更加了解客語的發音與意涵。

何明光說，這次貼圖由設計師、客家文化基金會董事徐千舜設計，貼圖以「ㄚ弟、ㄚ妹」栩栩如生的動畫搭配中文字，再加上可愛俏皮的客語發音，不但能快速學習，還能在聊天過程傳播客語，這也是桃園身為客家第一庄的重要使命。