〈北部〉全國孝行楷模3人 侍奉父母自己來

2018-09-27

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市孝行楷模今年有八人獲選，昨天在市府接受市長鄭文燦表揚，其中楊梅區黃琇荺、大溪區江文成、新屋區羅東郎，三人克服身體上的不便，沒聘僱看護，獨力侍奉父母，同時獲選為內政部全國孝行楷模。

生病無怨 江文成扛責

五十八歲江文成患有先天性皮膚疾病，多處皮膚乾燥龜裂，也常因為癢痛而徹夜難眠，雖然自己身體狀況欠佳，他毫不推託照顧年邁老母親的責任，在經濟不寬裕的情形下，三十年來一肩扛起照顧臥床老母親的重責，仍甘之如飴，毫不抱怨。

行動不便 黃琇荺照做

黃琇荺家中有五名兄弟姊妹，排行老二的她早年在美國從事貿易，因車禍造成略微行動不便，四年前她的母親動手術、父親因病住院，毅然放棄海外熱愛的工作，回台灣陪伴、照顧獨自居住的父母。

黃琇荺雖然行動稍有不便，但體諒父母不願僱用看護工的想法，親自為年邁父母整理家務、準備三餐、餵食湯藥等，也協助使用醫療器材等，還在長青學苑分享自己盡孝的理念與經驗，不只實行，也推動孝道。

親力親為 羅東郎76歲

羅東郎已是七十六歲高齡，與太太親力親為盡心照顧九十六歲、九十五歲的父母親，還常帶著父母到附近景點走動接觸大自然，家庭氣氛和樂，老父親現在還能自行騎機車外出，好福氣受到鄰里稱羨；羅東郎笑說，家中有對寶是他的福氣，能陪伴一天就賺一天！

鄭文燦表示，孝行楷模由各界推薦、區公所初選、教育局遴選小組實地訪查，再從遴選會議審查選出，獲選的八人分別為：楊梅區黃琇荺、大溪區江文成、新屋區羅東郎、龜山區張志平、中壢區陳雅雯、桃園區周世杰、平鎮區黃慶鎮及大園區陳秉華。