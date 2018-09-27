〈北部〉國慶晚會10/9宜蘭登場 2日開放索票

2018-09-27

〔記者游明金／宜蘭報導〕今年國慶晚會將於十月九日在宜蘭運動公園田徑場舉行，以「藝氣風發．台灣共好」為主題，邀請影、歌星表演，也展現宜蘭在地文化特色，預計二日開始索票。員山鄉長江永和昨在縣務會議要求「扣達」（配額），希望各鄉鎮市公所能有些票，發給守望相助隊、環保志工等；縣文化局表示，這些團體都有納入邀請。

宜蘭縣文化局昨在縣務會議報告國慶晚會籌備事宜，希望以台灣多元豐厚文化軟實力， 呈現台灣族群共榮特色，並展現國人堅毅、勤勉特質，邀請海內外及各界嘉賓，共同歡慶中華民國生日。

晚會內容多元，有瑪嘎巴嗨文化藝術團表演新部落祈福之舞、宴靈慶豐收等，並請DJ播放八○至九○年代懷念經典歌曲；另，蘭陽舞蹈團改編舞碼「鼓動蘭陽」、莊進才老師「新水令」等，都具蘭陽在地特色。

1日公布演出卡司

緊接著，寶島歌王將登台演唱台語經典歌曲；宜蘭是歌仔戲原鄉，也安排精彩表演。百聽不厭的鄧麗君、鳳飛飛組曲讓人懷念，民歌也是重頭戲，還有台灣流行音樂，連結著台灣生活型態。

宜縣文化局表示，十月一日將召開記者會公布演出卡司，二日上午九點起，在各戶政事務所開放索票，每人限索兩張、索完為止。

「鄉鎮市長有扣達嗎？」員山鄉長江永和說，平時有事，都請社區、環保志工、守望相助隊協助，現在要辦國慶晚會，面對社團、社區，公所會有壓力，他希望能有些票、有些配額給公所處理。

代理縣長陳金德請文化局重新調整門票分配，可否依據鄉長建議滿足公所要求，讓大家共襄盛舉。文化局表示，鄉長提的其實都有納入邀請，開放民眾索票約四千張，各戶政所依鄉鎮市人口比例分配票數，索完為止。