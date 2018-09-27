〈北部〉駁停辦營養午餐 劉曉玫:省10億增辦早餐

2018-09-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨召開記者會指出，坊間不斷有耳語散布若她當選，就會停辦免費營養午餐，她鄭重澄清，不只會辦的更好，更加碼推出「營養早點補充包」，每天提供國小學童免費牛奶、雞蛋等，希望讓學童攝取足夠的鈣質和蛋白質、健康快樂長大。

加辦免費營養早餐、每週五冰品或甜點

「再怎麼窮，也不能讓孩子受苦！縣長換人做，免費午餐再加碼！」劉曉玫昨日推出「免費營養午餐+早餐+甜點」政見。她承諾，當選後一定續辦免費營養午餐，還會省下「香榭大道」與「山海劇場」鋪張虛華的縣府自籌款，擴大辦理全縣國中小學生免費營養午餐加早餐，更加碼每周五提供偏鄉小朋友免費冰品或甜點。

根據教育部統計，台灣有九成學童鈣質攝取不足，雖然花蓮縣不富裕，但花蓮孩子的健康不容犧牲。

劉曉玫說，坊間有耳語稱只要不是徐榛蔚主政，免費營養午餐會被取消。她駁斥，這完全是錯誤的訊息，當選後不但會續辦免費營養午餐，更會延攬美食顧問，協助規劃菜色，讓午餐更好吃。

年增1.2億 省下香榭大道等預算可吃8.3年

此外，劉曉玫還加碼提供免費營養早餐。她說，讓全縣中、小學生每天免費吃一顆雞蛋與一瓶牛奶或豆奶當早餐，補充孩子發育期間最需要的鈣質和蛋白質。她也會在偏鄉試點，給孩子們「Happy Friday」，每周五中午提供偏鄉學童免費精緻甜點或冰品。

劉曉玫說，未來還將額外補助各校，每周提供一餐有機午餐，除讓孩子更健康，也促進縣內有機農業發展，包括營養早餐及偏鄉周五甜點，每年約需增加一點二億元，從前縣長傅崐萁的「香榭大道」、「山海劇場」等不當政策省下來的十億元預算，就能推動八點三年免費營養早餐加甜點，縣府自籌款項絕對沒問題。