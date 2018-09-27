〈北部〉oBike亂象蔓延 苗議會提案訂法管理

2018-09-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無樁式共享單車oBike去年引進台灣後，屢遭使用者隨意停放衍生交通、環境問題。近日台灣大學自行車拖吊場被一千兩百輛oBike攻陷，校方擬向業者採取法律行動；oBike去年進駐苗栗縣後，同樣出現使用者將車輛亂停，苗縣議會提案通過管理自治條例，建請苗栗縣政府研擬，盼解決亂象。

苗栗縣議員陳光軒指出，許多民眾反映oBike棄置亂停現象嚴重，影響用路人權益，因此提案三讀通過「苗栗縣無柱式公共自行車管理自治條例」，盼縣府研擬法源據以管理。

縣府：未開放設點 暫無訂法必要

縣府工務處表示，有鑑於其他縣市開放oBike進駐後衍生的各種亂象，縣府未開放oBike進駐設點，僅去年私立育達科技大學與廠商簽約，於校園內設站提供學生騎乘，但目前也未再續約。工務處交通規劃科科長黃幼丞說，苗栗縣內的共享運具仍屬少數，故目前縣府暫不訂定法規，但仍會視發展情況再做評估。

零星車輛會請警方協助移置

對於oBike棄置亂象，黃幼丞說，若接獲檢舉會請警方協助移置，但因數量零星，不會發生台大自行車拖吊場遭oBike攻陷的現象。業者也說，將透過定位陸續找回四散車輛。

但提案的陳光軒反批，不能因為數量少而忽略問題本質，縣府仍應有訂定明確規範，避免未來oBike衍生意外或爭議時，又無法源依據保障人民權益。