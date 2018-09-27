〈北部〉20年首家同意電子遊戲場申設 竹縣府惹議

2018-09-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣從前縣長林光華時代開始，二十年來不曾增設電子遊戲場，全國罕見；不料，縣府去年竟同意一件申請設立案，且地點就在縣府、議會斜對面，距離光明國小不遠，最近周邊住戶、家長得知消息後擔心將有不良影響，紛紛向邱靖雅等縣議員陳情。

縣府：總量管制範圍內 不屬增設

縣府國際產業發展處表示，電子遊戲場屬特許管制行業，設立前須事先申請許可。此申設案即使未來取得執照營業，仍在總量管制的家數範圍內，不屬「增設」，也不是開放；此外，業者獲縣府同意設立，後續還須依建築法、消防法、都市計畫法等規定，通過相關審查，展開建築設計及興建，並取得建照及使照等文件，申請商業登記及營業級別證，才能正式營業。

業者須通過審查 才能營業

「全國哪個縣治特區內有一整棟電子遊樂場？」邱靖雅反問，縣長邱鏡淳在之前九年任內堅持未核准任何一家電子遊戲場設立，她無法理解為何在卸任前破例？相對於警察局在去年二月曾發布打擊賭博電玩有成的新聞，格外諷刺，而且地點靠近光明國小、東元醫院，周邊社區大樓林立，也在縣政府、縣議會對面，適合嗎？

國發處表示，該業者在去年六月間，申請電子遊戲場的設立，縣府會簽相關單位後同意申請設立，之後業者九月申辦地點變更，地點位在商業區的縣福段地號、光明六路旁。

去年3家違規被廢 全縣剩7家

國發處進一步說明，前縣長林光華曾在一九九八年十月廿日簽示，「本縣以不增設電子遊戲場為原則」；這是首長行政裁量權，法令並無限制電子遊戲場在商業區申請設立。此簽案當時全縣有十家電子遊戲場，自此縣府便以十家作為總量管制的依據。

不過，竹北有兩家、湖口有一家電子遊戲場被查獲涉及賭博，違反「電子遊戲場業管理條例」第十七條規定，縣府在去年二月廢止這三家業者的商業登記及營業級別證，目前剩下七家；因此，去年六月同意申設的這家仍在十家的管制範圍內。

對於民眾疑慮，國發處表示，此案周邊兩百公尺內沒有學校，並未違反「兒童及少年福利與權益保障法」第四十七條規定。但邱靖雅則表示，該案雖距離光明國小超過二百公尺，但仍在學區內，家長相當憂心，因此希望縣長審慎看待此事。