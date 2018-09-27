〈北部〉龜山增設文青國中小 3年後招生

2018-09-27

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕桃園機場捷運A7體育大學站已成為新興生活圈，且人口持續大幅成長，但龜山區坪頂地區僅有一所大崗國中，恐難因應日後就學需求，市府為此投入六億元，將在龜山區文桃路增設文青國民中小學，招收國中、小各廿四班，並附加七個班級的幼兒園，預計二○二一年八月招生，可招收約一千七百名學生，籌備處昨天揭牌。

坐落A7站旁文桃路

文青國民中小學籌備處主任張綾峰表示，學校將興建在A7合宜宅旁文桃路的一處四公頃用地，規劃幼兒園、國小、國中、意象大樓、體育館五棟校舍，幼兒園將興建地上三層建物，招收七班，其中幼幼班四班招收六十人、混齡班三班招收九十人；國小預定興建地上四層建物，每年級招收四班，每班廿九人；國中預定興建地上五層，每年級招收八班，招收七二○人。

雙語教學設音樂班

張綾峰說，意象大樓將興建地上七層，一、二樓規劃為二百四十個座位的展演廳；體育館將採挑高設計，具有四座羽球場，另有戶外籃球場。

市長鄭文燦昨前往龜山區大埔國小為「桃園市立文青國民中小學籌備處」揭牌，他表示，文青國中小將著重雙語教學，並設置音樂班，同時會與體育大學、長庚大學、銘傳大學等鄰近院校合作，結合其教學資源推動生態、資訊教育，而鄰近的樂善國小已先投入二億元增建校舍，滿足短時間內的就學需求。