〈北部〉295公頃未徵收公保地 獲重劃、解編

2018-09-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府全面檢討現行卅個都市計畫，統計未徵收公共設施保留地約有一○一六公頃，其中一○九處、約一六四公頃土地將辦理重劃，地主將可取得五十五％建地，另一三一公頃土地會返還原分區使用地目，合計二九五公頃獲重劃、解編；其餘的七二一公頃中，約有四百公頃為道路用地，其中許多是既成道路，市府除逐步編列預算徵收外，地主也可辦理容積移轉。

市府都市發展局都市計畫科長游立偉表示，這次的檢討主要是由需地機關評估保留需求，主要解編項目包含機關、市場、停車場及學校等用地；而未納入檢討的七二一公頃土地，部分已在重劃計畫中，部分已通過都市計畫通盤檢討，扣除後約還有五百餘公頃土地屬必須保留的公設地，其中道路用地占了四百多公頃、達到八成以上，內政部也要求市府對於保留的公設地儘速編列預算完成徵收程序。

游立偉說，目前市府開闢或拓寬都市計畫區內的計畫道路，都會事先取得土地才興建，而早期已經鋪設但未徵收的道路用地，可以透過容積移轉方式捐地給政府取得建築容積。

市府地政局主秘黃建華指出，都市計畫區外的道路，會配合開闢計畫進行用地取得，但早期還是有些計畫道路的土地並未徵收，這要需地機關編列預算後續徵收，至於非開闢計畫的既成道路，則無法源徵收，且都計外道路也無法容積移轉。