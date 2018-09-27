〈北部〉春日路43年未徵收 市府2案解決

2018-09-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區春日路從三民路至慈文路段，於一九七五年故總統蔣介石過世時，為了移靈而闢建，但至今仍未完成徵收，因兩側正辦理「小檜溪暨埔子自辦市地重劃」，卻將春日路用地排除，地主們多次到市府抗議，經過一年的折衝協調，公路總局同意由市府接手處理；市長鄭文燦表示，四十三年沒有徵收是政府的錯，未來地主可選擇參與市地重劃或容積移轉方式解決土地未徵收問題。

慈文路至三民路段 為移靈而設

春日路為省道台四線，現從桃園區萬壽路三段的春日路橋延伸至蘆竹區交界的國門路橋，全長四．六公里，主管機關為公路總局。一九七五年因故總統蔣介石過世移靈大溪，而新闢慈文路至三民路約一．二公里路段、將道路拉直，但因急就章未完成徵收，地主指當時只拿到徵收款的五到十％，公路總局卻稱已發給五成的徵收款，且認定該路段土地非公共設施保留地，土地買賣還得繳交增值稅，引發地主不滿，認為政府「吃人夠夠」。

市府接手徵收 認定地主擁權利

鄭文燦說，市府同意接手春日路的徵收事宜，對於公路總局指徵收款已發放五成的說法，由於徵收清冊沒有地主簽名，不具法律效力，且民法規定的土地登記時效為十五年，公路總局過了時效也沒登記，因此認定地主仍擁有百分之百權利，未來的土地買賣也會認定屬未徵收的公共設施保留地，不必繳納土增稅。

將另納重劃 或容積移轉到南崁

鄭文燦表示，春日路的地主們要求納入「小檜溪暨埔子自辦市地重劃」，但如此會讓開發案延宕數年，市府為此計畫將春日路納為另個重劃案，讓地主可以配地，另可專案討論讓容積移轉到周邊的南崁都市計畫，以提高地主意願。

此案為市議員郭麗華於去年陪同地主們到市府陳情，呼籲市府將春日路（三民路到民生路段）納入「小檜溪暨埔子自辦市地重劃」。對於市府願意出面解決問題，郭麗華說，要給市長按個讚；她說，同樣是「小檜溪暨埔子自辦市地重劃」區內的民光東路、朝陽街，地主可選擇徵收或重劃，春日路過去卻被排除，擺明政府只想使用民地，卻不想付錢的無賴心態。

郭麗華說，一九七五年代春日路每坪公告地價只有三百多元，一名楊姓地主持分七坪多土地，只拿了二千多元補償費，去年將持分土地賣得廿多萬元，卻得繳六十二萬餘元增值稅，賣地還虧損四十萬元，當真情何以堪。