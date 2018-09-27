〈中部〉國小校徽註冊商標 服裝廠商使用被訴

2018-09-27

〔記者張菁雅／台中報導〕公立國小校徽可以註冊商標？市議員張耀中廿六日質詢時指出，南區樹義國小將校徽申請商標註冊，又將商標授權給單一服裝廠商使用，致使其他服裝廠商因違反「商標法」被地檢署起訴，教育局應了解學校授權商標使用範圍是否不當。

家長只能向一家廠商購買制服

張耀中指出，全市有兩百卅五所國小，僅南區樹義國小將校徽註冊商標，且僅授權單一服裝廠商使用，學校周邊原本就有其他廠商販賣制服，這些廠商陸續被授權廠商控告違反「商標法」，並被起訴。根據起訴書，獲授權廠商取得一○四至一○六學年度的商標權，可使用於衣服、褲子等有校徽的商品，其餘廠商不得使用。

張耀中質疑，公立國小的校徽可以逕行註冊商標後單獨授權嗎？此舉等於限制家長只能向一家廠商購買制服。他要求政風處、教育局儘速展開調查。

透過商標授權 強化制服品質管理

教育局表示，樹義國小於一○四年召開服裝委員會，通過申請校徽商標註冊；同年十一月十六日獲經濟部智慧財產局通過，取得商標註冊，透過商標授權強化制服品質管理，避免未依「商品標示法」進行相關標示、甲醛含量超標，甚至含有可遷移性螢光物質等問題。

該校公開徵求廠商 僅一家符合資格

教育局指出，據瞭解，樹義國小制服採購依需求制訂「規格需求規範書」，公開徵求廠商送件，當時有四家廠商送件，經審核，符合資格的只有一家廠商，商標授權後，校服由家長直接洽詢廠商購置。有關商標授權爭議，將責成相關單位瞭解學校制服商標授權相關程序。