〈中部〉太平坪林親子館試營運 家長稱讚

2018-09-27

〔記者陳建志／台中報導〕為了將台中打造成全台最適合生養的育兒城市，市府斥資一千三百萬元，在太平設立坪林親子館暨托嬰中心，為台中第一家結合托嬰和親子館的場館，昨開始試營運，將於下月九日正式開幕。由於每個時段僅開放卅組名額，一大早就有家長來排隊，體驗後都稱讚規劃得很棒；至於托嬰中心預計收托卅名兩歲以下幼兒，十月初開放登記，十月底正式開學。

結合托嬰中心 台中第一家

為了滿足年輕夫婦托嬰需求，市議員李麗華二○一三年八月帶著婆婆媽媽和小孩召開記者會，向前市府爭取在太平坪林圖書館二樓閒置空間設置托嬰中心；二○一五年四月，市議員張玉嬿接獲民眾陳情，再度向市長林佳龍爭取設立坪林親子館暨托嬰中心。

市府於二○一五年開始規劃，斥資一千三百萬元施工，昨正式對外開放試營運，市議員李麗華帶著多位五年前一起爭取設立托嬰中心的阿嬤到場，笑說，雖然當年抱著的嬰兒都已經長大，但很高興看到太平又多了一處公立托嬰中心。

家長體驗 滿意空間與規劃

昨首次對外開放的坪林親子館，可讓小朋友玩車、看書、角色扮演。帶著兩歲多兒子、首批造訪坪林親子館的林先生說，之前也曾使用過台北的親子館，台中南屯親子館則因很難預約還沒去過，稱讚坪林親子館空間很大、規劃得很好，很適合帶小朋友來。

市府社會局兒少福利科科長陳曉茵表示，坪林親子館每週二至週日開館，上午及下午各一場，有興趣的民眾可先上「台中市育兒資源網」加入會員後線上登記，每個時段僅開放卅組，其中廿組網路預約、十組現場排隊，幼兒進場前須先量體溫和消毒。

托嬰中心 十月初開放登記

陳曉茵說，坪林托嬰中心將收托卅名兩歲以下、設籍台中市的幼兒，每月收費七千元，並安排一名托育人員照顧四名幼兒，優於法規一人可照顧五名，將於十月初開放登記，若登記人數超過卅人，將抽籤決定，並在十月底開學。