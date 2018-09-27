〈中部〉彰市重陽敬老金 突破一千萬

2018-09-27

〔記者湯世名／彰化報導〕好幸福！彰化市公所昨天在重陽節前夕，邀請六對分別結婚滿六十年的鑽石婚與結婚滿五十年的金婚伉儷出席活動。市長邱建富表示，今年彰化市百歲人瑞共有十五位，七十歲以上長者則有二一四四九位，每人禮金五百元，發放總金額高達一○七二萬多元，也是首度突破一千萬元。

活動中除邀請長青大學國樂及國標舞兩班學員演出，一起為即將到來的九九重陽節暖身，還邀請了結婚六十年的鑽石婚伉儷鐘俊德、鐘石秀盆夫婦；白聰榮、白阮麗珠夫婦；林識仁、林陳詠雪夫婦及結婚五十年的金婚伉儷游蒼明、游邱麗華夫婦；王德椿、王葉鳳夫婦；徐聰文、徐李秀鳳夫婦等人。

市公所貼心準備三層高的蛋糕，市長邱建富偕同大家齊聲為這六對伉儷獻上祝福，祝福相互扶持到永久，同時也為這六對夫婦奉茶，並招待吃豬腳麵線。

禮金五百元 二千多人受惠

邱建富表示，市公所將分別在十月六日及二十一日辦理鑽石婚、白金婚表揚及金婚表揚活動，今年共有七對白金婚夫妻、一五一對鑽石婚夫妻、二五九對金婚夫妻。市公所也特地為十五位百歲人瑞準備金鎖片，以及為本市二一四四九位七十歲以上長者準備敬老禮金五百元，並將於十月四日起發放，這也是重陽禮金發放以來首度突破一千萬元。