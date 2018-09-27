〈中部〉文武廟明祭孔 今晚舉辦花火秀

2018-09-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕一年一度的日月潭花火嘉年華即將登場，以往每場花火秀都在週六舉行，今年潭區文武廟配合明天（二十八日）祭孔大典，今晚晚上八點將於廟前水域施放煙火，成為日月潭首場平日花火秀，加上分別於本週六上、下午登場的自行車環潭趣味挑戰賽，以及向山觀星活動，可望為秋遊日月潭掀起首波高潮。

日月潭花火秀 10月20日登場

今年日月潭花火嘉年華花火秀，將從十月二十日起至十一月十七日，每週六晚上施放，除了既定的場次，今晚在潭區文武廟前也會加放一場，日管處表示，文武廟為紀念至聖先師二五六八週年聖誕，今晚首度施放煙火，除希望增加潭區的觀光亮點，也盼藉此號召更多人響應祭孔活動，屆時遊客在文武廟與景聖樓，或是潭區的水社地區就能欣賞到浪漫花火。

本週六有環潭趣味賽及觀星

日管處也指出，另本週六上午在向山遊客中心，將首度舉辦結合實境解謎的自行車環潭趣味挑戰賽，讓選手在潭區騎車時，也能在每一個景點停留下來探索與解開關卡謎底，藉此深度認識潭區的人文與風景；下午四點到晚上九點，則會利用環潭地區光害較低的向山舉辦觀星活動，現場將有望遠鏡等器材，讓遊客能在解說下認識天文知識，並會有寫詩給星星的活動，增加遊客與觀星的互動。

縣府觀光處表示，近年生態旅遊已成趨勢，觀星就是其中一環，尤其星宿還會因季節有不同的主題，星座也能和每個遊客產生連結，因此是相當有發展性的觀光方式，特別是南投觀星地點的配套完善，鄰近就有住宿，交通也方便，也有助帶動旅宿業發展，提升觀光效益。

至於日前潭區伊達邵步道出現虎頭蜂覓食盤據，危及遊客安全而封閉步道，經包覆樹木隔絕蜂群，昨已重新開放步道。