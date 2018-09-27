〈中部〉雲145縣道改善 路面好的先挖

2018-09-27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕被列為前瞻道路品質提升計畫的雲一四五縣道改善工程揚子至元長段，未料施工單位卻從路面好的虎尾林森路段先開挖，遭用路人怒罵，前天起虎尾公所抱怨電話接不完，才確認是雲林縣府發包施工。

雲一四五縣道是雲林南北向的主要道路，串連西螺、虎尾、土庫、元長、北港等鄉鎮，交通流量非常大，縣府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，八月十日還在揚子中學舉辦盛大動土典禮，未料該工程近日施作卻是從虎尾光復路、林森路等路面整段先開挖，加上開挖路段在虎尾市區，引發用路人抱怨，怒批路面差的不先改善，卻從好的路面先開挖，不少人要求夜間再施工。

虎尾公所主任祕書黃富義指出，該工程是由雲林縣府發包施作的一四五線改善計畫；雲林縣府工務處長黃凱達說明，該工程分成四標，原訂計畫是自揚子中學至元長，因應地方需求建議，延長自虎尾光復路口至北港太平路口，總經費一億六千餘萬元。

黃凱達強調，第一階段現正施作虎尾光復路口至土庫情人蜂蜜公司前路段，陸續將施作土庫外環道轉彎槽化島至雲八十六線卓運厝路口、雲八十六線路口至元長工業區、元長工業區至北港太平路口，全長約十九公里，預計十月底前可望完工，屆時道路將煥然一新，冀盼大家體諒並配合。