〈中部〉（嘉義）太平雲梯招商 太平社區擬接手

2018-09-27

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉太平雲梯去年九月啟用營運後，隨著熱度退燒，人氣下滑，日前因八二三致災性豪雨，影響遊客上山旅遊意願，八月卅日單日僅一百廿六人次入場，創下啟用以來最低點，興建及營運單位阿里山國家風景區管理處綜觀各種因素後，決定向民間招手，經辦理「梅山太平雲梯及周邊設施出租案」招標，只有「太平社區產業合作社」一家投標，雙方議約中，待下週完成招商評選，將協助得標者搭配旅行社推出各種觀光活動，把遊客找回來。

在地團隊規劃推櫻花季、文學劇場

阿管處長馬惠達表示，本案標的包括雲梯橋梁、兩層樓的遊客中心、停車場、太平老街東側末端的竹林茶坊等，面積共二萬五千五百五十四平方公尺，年租金六百萬元，首次租期五年，業者自負雲梯、停車場門票收入盈虧、環境清潔等。

太平社區產業合作社理事主席嚴清雅說，以社區居民為主的卅人團隊若順利接手，規劃明年元月起推出各項遊程，例如三月辦「櫻花季」安排櫻花入菜料理供遊客品嘗，八月辦「張文環紀念節」以劇場表演重現日治時期在地文學家張文環小說作品；對於現行售票不便民，只能在網路或超商購買登梯票券，擬開放十分之一票券額度可在現場購票，平日三百張、假日三百五十張。

阿管處統計，太平雲梯自啟用營運至今年八月底，共有六十萬四千二百廿九人次登梯，今年四月登梯人次達到七萬一千多人次單月最高峰後，開始出現逐月下滑現象，八月僅二萬八千多人次，創今年以來單月最低。馬惠達強調，目前結合太平雲梯推出「阿里山四季茶旅」遊程，以小眾深度旅遊帶動當地觀光。

吳鳳科技大學觀光休閒管理系助理教授廖玉齡說，太平雲梯周邊村落各有特色，如太興村在中秋節前後正是黃頭鷺遷徙季、瑞里村有竹林步道、瀑布等美景，建議經營者與旅行社合作，把雲梯列為景點之一，推出周邊村落兩天一夜輕旅行或經營學生戶外教學、畢業旅行市場，拉抬人氣。