〈中部〉（雲林）斗南遊彩繪田嘗小吃 打卡送好米

2018-09-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮農會為推廣農會越光米，在台一省道旁舊虎尾溪附近設置一大片稻田彩繪，利用不同顏色品種的稻作排繪出乖乖、斗南越光米、米寶寶及馬鈴薯寶寶等圖案，最近吸引許多民眾前往拍照、打卡，農會進一步結合行銷在地特色小吃，推出打卡送越光米活動，歡迎來斗南賞景、買好米、品嘗土魠魚羹、古早味的狗尾雞與有名的阿國師薑母鴨、圓環當歸鴨麵線。

四色稻拼圖 11月中前正好看

「種出好米、增加農民收入、提升國人食米率」，斗南鎮長張有擇指出，這是斗南農會的目標，這幾年農會致力於生產優質米，尤其引進日本品種的越光米栽種，品質與日本當地不分軒輊，獲得國內多家連鎖餐飲店指定用米，而且在國內外都獲獎。

張有擇表示，為推廣斗南好米，營造成為食農教育稻田藝術小鎮，農會向苗栗改良場與農業試驗所技術轉移稻田彩繪，在台一線省道斗南往虎尾北上的舊虎尾溪橋下的農田打造近一．八公頃彩繪田，有紫、黃、白及綠色共四色秧苗拼湊出「乖乖來吃斗南越光米」的稻田彩繪圖案。

行銷越光米 特色美食邀尋寶

張有擇說，彩繪田八月中旬插秧，八二三水患時差點泡湯，現在稻作長得很好，整個彩繪田圖案明顯，最佳觀賞期即日起到十一月十一日，中秋節連假已吸引許多民眾拍照打卡。

斗南農會在彩繪稻田開放期間結合鎮內數十家美食業者，推出「稻田彩繪尋寶趣」打卡送越光米活動，只要在斗南美食店家、景點拍照，傳送到臉書再將照片截圖即可，活動網址https://goo.gl/BeqhgR