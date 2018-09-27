〈中部〉梧棲漁港新建魚貨中心漲租金 攤商盼暫緩

2018-09-27

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲漁港新建魚貨直銷中心銷售區預定十月廿五日完工，十一月開幕營運，台中區漁會要求攤商換約，因租金調漲，引發爭議，部分攤商擔心景氣不佳，生意做不下去，台中市漁民魚貨發展協會昨遞交陳情書給區漁會要求暫緩漲租；台中區漁會表示，跟其他漁會相較，梧棲漁港租金並不高，而且新租約明年才開始，已提供兩個月緩衝期。

台中市漁民魚貨發展協會理事長周清寶及總幹事黃建廉，昨率領部分攤商前往台中區漁會，遞交陳情書和連署書，要求漁會暫緩換約，並召開協調會和漁民及攤商討論租金上漲的幅度。

總租金漲逾四成 憂生意做不起來

攤商表示，新建魚貨直銷中心攤位租金，從每月一萬元，調漲至一萬兩千、一萬四千、一萬六千或一萬八千元不等，僅一攤位降為九千元，但面積也縮小。以往直銷中心銷售區七十三個攤位每月租金為七十三萬元，調漲後總租金達一○四萬三千元，漲幅逾四成太高，而且經濟不景氣，新的銷售區做不做得起來，還是未知數，要求漁會暫緩漲租，以免地方民代爭取的建設，原本是照顧漁民，卻淪為漁會牟利的工具。

18日公告收費標準 攤商並無異議

台中區漁會總幹事趙朝森表示，梧棲漁港新建魚貨直銷中心銷售區斥資二．一億元興建，之前與攤商訂定契約時即明文指出，新建工程竣工時，攤位將重新抽籤並重新核算使用費與保證金。漁會依契約行事，之前每個攤位的租金為一萬五千元，九十九年才降為一萬元，但垃圾處理費及電費等皆調漲，且齊頭式收費並不平等，新的魚貨直銷中心才依位置及面積重新計算租金，本月十二日舉行說明會、十八日抽籤公告租金收費標準，現場並無攤商提出異議。

區漁會：相較碧砂漁港 算很便宜

趙朝森強調，新的魚貨直銷中心管理營運及未來維修費用都比較高，每攤位面積平均約五坪半，漁會每月只收一萬多元租金，相較碧砂漁港有的攤位高達數十萬元算很便宜，而且新租金明年才起算，已提供兩個月緩衝期。