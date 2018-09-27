〈中部〉大彰路車禍頻傳 地方促改善道路

2018-09-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕重機車、自行車友聖地的彰一三九縣道大彰路，重大交通傷亡事故頻傳，路祭和執法都派上用場了，死亡車禍仍然發生，交通警察和道路工程專家都直言，路祭或執法都沒有用，更不是民間傳說「抓交替」、「抓輪替」問題，完全需要道路改善工程才能解決。

路祭加執法仍成效不彰

根據彰化縣警局交通隊統計，大彰路今年至今已造成一四六人車禍受傷，三人死亡，最近南投縣路段也接連發生重大車禍，使得民間流傳道路彌漫冤氣，農曆七月「抓交替」、「抓輪替」之說甚囂塵上，連路祭後也還傳出事故，冤氣之說揮之不去。

一名曾在交通隊服務過的高階警官說，大彰路該路段歸縣府管轄，二○一四年左右交通事故接連發生，相關部門開會檢討主管機關應進行工程改善，要求改善柏油路面和泥土路面側面高低落差，以及機車行經彎道壓車，會議結束，工程遲遲未能落實執行。

不少民眾說，如果路祭和加強執法都做，問題仍未解決，表示道路安全設施真的有問題，以及用路人未遵守交通規則，超速、壓車等危險駕駛惹來橫禍。

對於各界的見解，縣警局交通隊一組組長陳雯龍說，大彰路在彰化縣轄區，時速限速五十公里、南投縣四十公里，稍不留神就會超速，交通隊已在重點路段架設移動式測速照相，加強取締，同時於年底之前於廿一公里處完成架設固定測速照相設備。

縣府︰工程陸續進行

縣府工務處長林漢斌指出，道路改善工程進行中，包含重新劃設道路標線、於十九公里到廿三公里處設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬廿公分減緩汽機車和單車共用道路的壓迫感，這些工程近期陸續完成，年底之前完成修繕兩側護欄缺口工程。