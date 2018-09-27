〈中部〉彰化死亡車禍 機車危駕占一半

2018-09-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕近三年來，彰化縣車禍死亡事故，機車肇事占五成，肇事主因又以未注意前車狀況，即未保持安全行車距離，其次為轉彎車未禮讓直行車先行，這兩項違反道路交通管理處罰條例的危險駕駛行為，已經取代酒後駕車，警方已列入加強宣導的重點項目。

縣警察交通隊統計，全縣車禍死亡逐年下降，二○一四年死亡一五一人，二○一五年死亡一三八人，減少十三人，二○一六年死亡一二一人，再減少卅人，去年死亡一百人，更大幅減少五十一人，創下近十年來新低，今年到目前為止死亡七十四人，數據逐年下滑。

警防制酒駕奏效 肇事死亡人數遞減

交通隊分析發現，近三年來全縣因交通事故死亡人數大 幅減少九十四人，交通隊一組組長陳雯龍說，從二○一五年到二○一七年，交通車禍事故中，酒後駕車肇事件數大幅下滑約二十％，酒駕死亡人數，更由二○一五年十三人到二○一七年僅剩三人，顯然警方推動酒駕肇事防制成效卓著。

騎車未禮讓、滑手機等列宣導重點

陳雯龍指出，車禍死亡事故，機車族肇事占五成，肇事主因以未注意前方車行狀況，其次轉彎車未禮讓直行車，民眾騎機車行進滑手機，或經過號誌燈路口停，低頭滑手機，即使只是稍稍低頭二、三秒，橫禍便找上門，機車族騎車還滑手機，危險駕駛行駛，全面加強宣導和取締。

為讓用路人了解危險駕駛視同拿命開玩笑，縣府將於二十九日在員林市員林火車站北側門高架橋下，舉辦「交安互動、樂趣體驗」交通安全宣導活動，昨請來小朋友扮演交通警察和宣導大使，提前為活動暖身。縣府代理機要秘書陳金哲、新聞處副處長張志昇、彰化交通隊一組組長陳雯龍，共同點亮宣導道具LED燈，宣告活動將登場。

陳金哲表示，活動現場有創意立體三D攝影棚區、親子互動闖關遊戲、實境模擬駕駛區、舞台表演、有獎徵答以及摸彩，還有MOMO歡樂台的「果凍」姐姐、東森YOYO台的「柳丁」哥哥同歡，壓軸的小青蛙劇團交通安全短劇和奇幻魔術秀，節目精彩可期。